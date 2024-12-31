عرض 60 فيلمًا في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالدورة الـ 14

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القاهرة - سامية سيد - تشهد الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير عرض 60 فيلمًا في مسابقات المهرجان المختلف "الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة وأفلام طلبة المصريين وأفلام الدياسبورا"، و مشاركة 35 دولة.

وتشهد الدورة الـ14 تكريم كل من النجم خالد النبوى، المخرج مجدى أحمد على، و المخرج موسي ابسا من السنغال، والممثلة و المخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، و الفنان أحمد الحفيان من تونس.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج و السيناريست أمجد أبو العلا.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق ومني الصبان وهشام جمال".

وإهداء الدورة الـ14 لروح كل من المؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، و المخرج الموريتانى ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.