شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 في الكويت عيار 21 بـ 22.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 بـ 25.900 دينار كويتي، أما سعر الذهب عيار 21 سجل 22.650 دينار كويتي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 25.900 دينار

عيار 22 سجل 23.750 دينار

عيار 21 سجل 22.650 دينار

عيار 18 سجل 19.425 دينار

عيار 14 سجل 15.100 دينار

عيار 12 سجل 12.950 دينار

الاونصة 805.550 دينار

الجنيه الذهب 181.300 دينار

الأونصة بالدولار 2615.06 دول



كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.



