شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مصنعية.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يناير 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 3 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب العالمي 0.90% لمستويات 2650 دولارا للأونصة، مما ينعكس على السعر النهائي للذهب في مصر، الذي يسجل صعوداً ملحوظا منذ عصر أمس الخميس.



سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4283 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3215 جنيهات.

الجنيه الذهب 30000 جنيها

الذهب العالمى يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدته في نهاية عام 2024 القياسي، مع استعداد المتداولين لتغيرات السياسات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستشكل آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 090% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.



