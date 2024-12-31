شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فريق كلية حقوق جامعة القاهرة "أوركسترا البارود" يفوز فى مهرجان الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

حصل فريق مسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة على المركز الثالث في مهرجان جامعة القاهرة للعروض القصير 2024، بمسرحية أوركسترا البارود تأليف كريم معوض وإخراج محمد طارق.



أبطال مسرحية أوركسترا البارود



مسرحية أوركسترا البارود



عرض أوركسترا البارود



أوركسترا البارود

تدور أحداث مسرحية (اوركسترا البارود) في بدايات القرن الماضي في الفترة مابين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية حيث ينشب خلاف كبير بين افراد عائلة ماتيلدي بعد وفاة الابن الاكبر للجدة انتونيتا التي كانت هي محور الأحداث لأن العائلة اصبحت تحت رعايتها.

مسرحيه اوكسترا البارود بطولة بنداري وشروق وليد وريم سيف وسيف أحمد وكرولس كمال وشهد رشاد وندي سعد ومحمد جمال ونوران بلال وأياد تامر وزياد محرم وبسملة ناصر ويوسف ايهاب ورضوي مجدي ورنا محمد، ومنفذين العرض تصوير سينو دعاية منى حسين مكياج جيهان السيد، ملابس هدى وزير، إعداد موسيقى مصطفى سامى وتنفيذ موسيقى أحمد عادل وديكور محمد عادل مهدى ومنفذ ديكور مروان سامى وإضاءة أبو بكر الشريف وتدقيق لغوي محمد شتا مدرب تمثيل مصطفى سامى، مساعد مخرج مريم أحمد ومخرج منفذ أحمد مبروك وتأليف كريم معوض، وإخراج محمد طارق.

العرض تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة القاهرة والاستاذ الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد الكلية الحقوق جامعه القاهرة والأستاذ الدكتور عبد الهادي العوضي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إلهام مبروك منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتورة الشيماء صلاح مستشار اللجنة الفنية، واسماعيل عبد الحكم أمين عام الكلية سماحه البنداري ومدير رعاية الشباب ومحمد طه المشرف الفني ومروان دياب رئيس اتحاد الطلاب ومحمد جمال رئيس الفريق وفرج عيد مدير عام رعاية الشباب ورحاب حسين مدير إدارة النشاط الفني وسعدية عيسي مسؤول قسم المسرح واخصائي رعاية الشباب هيثم حسام الدين.