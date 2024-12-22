نادين نسيب نجيم تحصل على سترة مايكل جاكسون: أحلى شئ في حياتي

نادين نجيم ترتدي جاكيت مايكل جاكسون

نادين نجيم- الصورة عبر خاصية الستوري لحسابها الخاص بإنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:20 صباحاً - كشفت النجمة اللبنانية، عن سعادتها بعد حصولها على سترة من الحرير كان يملكها الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون، معربةً عن شعورها بالفخر لأنها كانت تحبه للغاية بل كان بالنسبة لها مثل الأيقونة الفنية.شاركت النجمةتفاصيل حصولها على سترة مايكل جاكسون عبر عدة فيديوهات نشرتها عبر ستوري حسابها على انستغرام، وقالت: هذا الجاكيت خاص جداً مصنوع بأكمله من الحرير، وهذا الجاكيت الخاص بمايكل جاكسون صُمم خصيصاً له، وأنا سعيدة جداً أنني أرتديه الآن وهو مقاسي نفسه، مؤكدة أنها أسعد مخلوقة على وجه الأرض لأنها مقاس مايكل جاكسون نفسه".وتابعت قائلة:لا أعصابي حمل اللي بيحصل ولا قلبي، ولا استوعب ما يحدث، وسوف أخبركم أحلى شئ في حياتي.

أضافت: اليوم شخص أعطاني جاكيت الخاص بالراحل مايكل جاكسون الذي ارتداه في إحدى جلسات التصوير، وأهداني إياه شخص قريب منه، إذ صُنع هذا الجاكيت لمايكل جاكسون خصيصًا، وأنا مبسوطة أن مقاسه مثلي، وأنا أسعد مخلوقة على وجه الأرض، أني أرتدي جاكيت مايكل جاكسون.

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نادين نجيم تكشف علاقتها بخطيبها

في سياق آخر قد نفت الفنانة اللبنانيةأنباء عودتها لخطيبها بعد انفصالها عنه، مؤكدة أن ما يجمعهما حالياً هي علاقة صداقة فقط.وكشفت نادين خلال مقطع مصور نشرته عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي إنستغرام حقيقة الأمر قائلة: "من امبارح بيبعتوا لي إني رجعت لخطيبي، مش معنى أن اتنين أصحاب بيشوفوا بعض وبيتقابلوا لازم يكون رجعوا لبعض". واستكملت قائلة: "العلاقات بالنهايات لما تكون النهاية محترمة وحلوة ونضيفة، إحنا مش ولاد صغار مفيش داعي للمشاكل، اتنين خدوا قرار ما بنعرف القدر مخبي إيه حابة أطمنكم ما زلت سينجل".اطلعوا على تألقي بأجمل تسريحات شعر ناعمة في الخريف على غرار نادين نجيم

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