نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الجيش الأميركي، تأكيده "إسقاط طيارين اثنين من البحرية الأميركية فوق البحر الأحمر بنيران تبدو صديقة وتم انتشالهما أحياء".

كانت هذه تفاصيل خبر أ ب عن الجيش الأميركي: إسقاط طيارين اثنين من البحرية الأميركية فوق البحر الأحمر بنيران تبدو صديقة وتم انتشالهما أحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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