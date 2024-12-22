اشار وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الى ان سائقي خط العدلية - مجمع الحدث الجامعي (الجامعة اللبنانية) الذي افتتح يوم أمس تعرضوا لحملة من الشتائم مع تهديد بوقفهم العمل على هذا الخط اعتبارا من يوم غد، لذلك فإن مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية مدعوة للتحرك الفوري لحماية السائقين والحافلات العائدة للدولة من جهة، وللحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة بالتوازي مع خدمات القطاع الخاص.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاشغال: مخابرات الجيش مدعوة للتحرك الفوري لحماية السائقين والحافلات العائدة للدولة بعد تعرضهم للتهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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