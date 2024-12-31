الأمطار تنحسر تدريجياً اعتباراً من بعد ظهر الغد ويتحول الطقس إلى غائم جزئياً خلال الليل

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية، الى انه لا يزال لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي، المتمركز فوق السواحل التركية والذي يتجه نحو لبنان، والمصحوب بكتل هوائية باردة، مما يؤدي إلى أمطار غزيرة أحياناً، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ونشاط للخلايا الرعدية، ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات المتوسطة. ويستمر تأثيره حتى مساء يوم غدٍ الثلاثاء، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

وحذرت من غزارة الأمطار وسلوك الطرقات الجبلية فوق ال١٣٠٠ متر بسبب تراكم الثلوج، مع احتمال تشكل السيول على بعض الطرقات، تساقط حبات البرد وسوء الرؤية في المناطق الجبلية، ومن خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم إجمالاً مع استقرار بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً، يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق. تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر، ويتحول الطقس إلى غائم جزئياً خلال الليل. نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، ويتحسن الطقس خلال النهار، ويتحول إلى قليل الغيوم، مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل، اعتباراً من ارتفاع ١٣٠٠ متر.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع ١٥٠٠ متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع ١٥٠٠ متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل.