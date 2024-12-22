ماكرون يدعو إلى إلقاء السلاح ووقف إطلاق النار في السودان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح بعد عام ونصف من الحرب التي تعصف بالبلاد، معتبرا أن المسار الوحيد الممكن هو وقف إطلاق النار والتفاوض.

واوضح ماكرون خلال جولة في القرن الإفريقي عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، "ندعو طرفي النزاع إلى إلقاء السلاح وكافة الجهات الفاعلة الإقليمية التي يمكنها أن تلعب دورا، إلى القيام بذلك بطريقة إيجابية، لصالح الشعب الذي عانى كثيرا".

وأضاف "العملية الوحيدة الممكنة في السودان هي وقف إطلاق النار والتفاوض وأن يستعيد المجتمع المدني الذي كان مثيرا للإعجاب خلال الثورة، مكانته” في إشارة إلى التحرك الشعبي الذي أطاح الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، وأثار تفاؤلا كبير".