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الامارات | أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة بانتصار تاريخي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق أتلتيكو مدريد، فوزا تاريخيا على مضيفه برشلونة بنتيجة (2-1) في قمة الجولة 18 من ، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

جاء هدف المباراة الأول عن طريق النجم بيدري في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وأدرك هدف التعادل لأتلتيكو مدريد رودريغو دي بول في الدقيقة 60.

وسجل الهدف الفوز لأتلتيكو ألكسندر سورلوث في الدقيقة 90+6.

وهذا الانتصار هو الأول للمدرب الأرجنتيني دييغوو سيميوني على برشلونة في معقله، منذ تولي الأرجنتيني، تدريب الروخي بلانكوس عام 2011.

وتجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع أتلتيكو رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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