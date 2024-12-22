الامارات | أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة بانتصار تاريخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

آرسنال يكتسح كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أحمد طارق- دبي

اكتسح آرسنال مضيفه كريستال بالاس 5-1، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

رفع آرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف تشيلسي الوصيف، والذي يلعب غداً الأحد مع مضيفه إيفرتون، ضمن منافسات الجولة ذاتها، وبفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ليفربول، الذي يلعب الأحد مع توتنهام ولديه مباراة مؤجلة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد كريستال بالاس الذي تلقى هزيمته الثانية أمام آرسنال في ظرف أربعة أيام فقط، عند 16 نقطة في المركز 15.

وتقدم آرسنال في الدقيقة السادسة عن طريق جابرييل خيسوس، قبل أن يدرك إسماعيلا سار التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 14 عاد خيسوس ليسجل الهدف الثاني له والثاني لأرسنال، والخامس شخصياً له في شباك كريستال بالاس، بعدما سجل ثلاثية في شباك الفريق الأربعاء الماضي في دور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وسجل كاي هافيرتز الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 38، ثم سجل غابرييل مارتينلي الهدف الرابع في الدقيقة 60، واختتم ديكلان رايس الخماسية في الدقيقة 84.