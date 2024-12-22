شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: أهدرنا الفوز على بيراميدز.. وهدفى إسعاد جماهير الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الإسماعيلى، سعادته بالتعادل مع بيراميدز بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم فى تصريحاته لقناة أون تايم سبورت 1: "بحمد ربنا وبشكره على مباراة كبيرة أمام فريق كبير، وكان بالإمكان تحقيق الفوز والخروج من المباراة بالنقاط الثلاث، لكننى أشكر اللاعبين على المجهود المبذول".

وأضاف المدير الفنى للدراويش، أن هناك مشكلة فى استقبال الأهداف، موضحًا أنه سيعمل على إيجاد حل لتلك المشكلة، مؤكدًا أن هدفه الأول دائمًا هو إسعاد جماهير الإسماعيلى.

وسجل هدف تقدم الإسماعيلى مروان حمدى، وتعادل لبيراميدز أسامة جلال، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الدراويش للنقطة 5 فى المركز 13، فيما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 8 فى المركز الرابع.