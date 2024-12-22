استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية الليلة، استهدفت منزلًا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

وفي شمال قطاع غزة، أصيب عدد من المرضى وأحد الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي المكثف على جميع أقسمها، كما أشارت المصادر الطبية إلى تعطل عدد من الأجهزة الطبية، جراء القصف العنيف الذي تتعرض له المستشفى بشكل غير مسبوق.

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