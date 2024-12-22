القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وتحكم للحوثيون في ⁧‫صنعاء

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية باننا نفذنا ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وتحكم للحوثيون في صنعاء، ولفتت الى ان الضربات تهدف لتعطيل وتقليص عمليات الحوثيين كالهجمات ضد السفن الحربية بالبحر الأحمر.
واكدت القيادة الوسطى الأميركية في بيان، بان الضربة تعكس التزامنا بحماية القوات الأميركية والشركاء الإقليميين والشحن الدولي.
ولفتت القيادة الوسطى الأميركية الى اننا أسقطنا خلال العملية مسيرات تابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر.
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