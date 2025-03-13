تراجع ترامبي جديد: لا أحد يمكنه طرد أهالي غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي الأربعاء: "لا أحد يطرد أحداً من غزة"

كما وصف ترامب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بأنه "فلسطيني" خلال الاجتماع. وأضاف: "شومر فلسطيني من وجهة نظري".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، إنه لن يتم "طرد" أحد من غزة، وذلك قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، الأربعاء، في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في البيان الذي أدلى به إلى جانب مارتن: "لا أحد يطرد أحداً من غزة". كما وصف ترامب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، بأنه "فلسطيني" خلال اجتماعه مع مارتن.

قال ترامب: "شومر فلسطيني من وجهة نظري. لقد أصبح فلسطينيًا. كان يهوديًا في السابق. لم يعد يهوديًا. إنه فلسطيني".

وكان ترامب قد أدلى بتصريح مماثل عن شومر في منشور على موقع Truth Social في شباط (فبراير) الماضي.

خطة ترامب لغزة

وتأتي تصريحات ترامب بشأن غزة بعد أن قدم اقتراحا أوليا في شباط (فبراير) لنقل جميع السكان من غزة حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على القطاع وإعادة بنائه. ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باقتراح ترامب، الذي كان موجودا في البيت الأبيض وقت تقديمه.

كما اتفق وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، على مواصلة المشاورات والتنسيق مع المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف بشأن خطة مصر لإعادة إعمار غزة خلال اجتماع في الدوحة، بحسب بيان مشترك.

وأضاف البيان أن المشاورات ستستمر بشأن الخطة مع ويتكوف، باعتبارها "أساسا لجهود إعادة الإعمار" في قطاع غزة.