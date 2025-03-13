شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تستمر في إفطار الصائمين ونشر قيم التكافل في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تستمر مؤسسة الصديقية في مشاركتها في فعالياتها "إفطار الصائم" بمنطقة الحسين بالقاهرة، وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم وجبات إفطار متكاملة لكل محتاج خلال شهر رمضان الفضيل.

وتتجسد مائدة إفطار سيدنا الحسين في المبادرة التي تقدمها المؤسسة، حيث تساهم في توفير وجبات صحية للعديد من الوافدين، يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بأن العطاء هو السبيل إلى جمع القلوب وزرع الأمل في نفوس الجميع، وذلك من أجل مجتمع يحب الحياة ويسعى للعيش بتراحم وتضامن.

وتجدد مؤسسات التحالف الوطني التزامها بقيم العطاء والتكافل الاجتماعي، متطلعين إلى أن تساهم هذه المبادرات في تعزيز الروابط الإنسانية ونشر ثقافة التراحم بين أفراد المجتمع.