السعودية | «البلديات»: موافقة الدفاع المدني شرط لإصدار ترخيص مكاتب تأجير وسائل النقل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «البلديات»: موافقة الدفاع المدني شرط لإصدار ترخيص مكاتب تأجير وسائل النقل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اشترطت وزارة البلديات والإسكان، الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص لمكاتب تأجير وسائل النقل، وذلك ضمن الاشتراطات البلدية لمكاتب تأجير وسائل النقل، التي طرحتها للاستطلاع وأخذ الآراء حولها لإقرارها مستقبلاً.

وتم إصدار هذه الاشتراطات لتحقيق أهداف ضبط عملية إنشاء وتطوير مكاتب تأجير وسائل النقل لتمارس بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ومعالجة التحديات المتمثلة في الازدحام المروري ومواقف المركبات، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

وحددت الوزارة متطلبات الترخيص، إذ يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

كما اشترطت تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.

وحددت متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة بحيث يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة (بعد موافقة الجهة المشرفة) ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.

واشترطت المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2، ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية. وسمحت الاشتراطات بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.

وتضمنت المتطلبات المعمارية لمركز الإيواء الملحق بمكتب التأجير أن يكون الحد الأدنى لمكونات المبنى من (مكتب استقبال، أماكن لانتظار المستفيدين، وأماكن لتخزين المعدات وأدوات النظافة، ودورة مياه واحدة على الأقل).

ويجب ألا يقل عرض مدخل ومخرج مركز الايواء عن 3.5م، وفي حال استخدام مدخل ومخرج واحد (مشترك)، ألا يقل عرضه عن 6.00م، ويجب تنظيم المدخل والمخرج للخدمات المرفقة بمكتب التأجير بطريقة تحد من التعارض في حركة السير للمركبات، وتكون هذه الحركة مخططة مرورياً بطريقة انسيابية، ودون تعارض بين الدخول والخروج مع التحكم في هذه الحركة باللوحات والارشادات المرورية. وضمت المتطلبات ألا يقل ارتفاع الأسوار عن 2.50م، وتكون مصمتة جهة الجوار السكني، ولا يسمح بعمل أي فتحات فيها، وفي حال تركيب مظلات للمواقف التابعة لمركز الإيواء، يلزم تطبيق متطلبات الكود السعودي. وبينت أنه في حال تخصيص مكان لغسيل أو صيانة خفيفة للمركبات داخل مركز الإيواء، فيجب على المنشأة ألّا تتجاوز مساحة منطقة الغسيل 30م2 ومنطقة الصيانة 30م2 أو 10% من المساحة الإجمالية للموقع، وألّا يكون موقع الصيانة في واجهة المبنى ولا يعيق حركة دخول وخروج المركبات.

تطبيق الكود السعودي الصحي

أكدت وزارة البلديات والإسكان، مراعاة عدم إزعاج المجاورين من خلال توفير أنظمة العزل اللازمة للحد من الضوضاء الناتجة عن المعدات المستخدمة وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء.

وأشارت إلى الالتزام بتوفير حاوية لتجميع الزيوت المستخدمة، وقطع الغيار والاطارات التالفة، وفقاً لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات، ولا يسمح بتصريف أي مياه أو سوائل خارج الموقع نهائياً، ويجب تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي لتنفيذ متطلبات الصرف الصحي، متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي والالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط، وتوفير مخزن لتخزين معدات وقطع المركبات (على ألّا يتجاوز مساحة 10م2)، والتخلص من التالف منها بالطرق النظامية.

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