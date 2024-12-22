شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول مسار للنقل العام بالحافلات في جزيرة فرسان والان نبدء بالتفاصيل

مشاريع النقل العام

الدمام - شريف احمد - دشنت الهيئة العامة للنقل، مشروع النقل العام بالحافلات في جزيرة فرسان, بحضور محافظ جزيرة فرسان عبدالله بن محمد الظافري، والمشرف العام على قطاع نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل ريان بن طلال الحازمي، ومساعد أمين منطقة جازان إبراهيم كريري، وممثلي الشركة المشغلة لمشروع النقل العام (سابتكو).ويأتي مشروع النقل العام بالحافلات في جزيرة فرسان جزءًا من ضمن مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان (جازان، وصبيا، وأبو عريش) الذي يشمل 9 مسارات، ويعمل على مدار 18 ساعة يوميًا، بمسافة تصل إلى 360 كم، 47 حافلة، و 94 نقطة توقف، و 94 سائقًا.وتسعى الهيئة العامة للنقل إلى توفير مشاريع النقل العام في مدن ومحافظات المملكة في أكثر من 14 مشروعًا مشغلًا، و5 مشاريع أخرى معتمدة، مستهدفة التوسع في مشاريع النقل العام، انطلاقًا من مستهدفات الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة ضمن رؤية المملكة 2030، بتوفير خيارات تنقل متعددة ذات خيارات ترفع من جودة الحياة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى رفعه مستويات السلامة والأمان على مستوى الفرد.