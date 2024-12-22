قناة المسيرة اليمنية: غارات أميركية بريطانية استهدفت منطقة عطان بالعاصمة صنعاء

افادت قناة المسيرة اليمنية التابعة لحركة انصار الله اليمنية، بان غارات أميركية بريطانية استهدفت منطقة عطان بالعاصمة صنعاء. وفي السياق، اكدت هيئة البث الإسرائيلية بان الهجوم على صنعاء ليس إسرائيليا.

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