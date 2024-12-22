استشهاد 21 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة الليلة، إلى 21 شهيداً وعدد من المصابين، بينهم نساء وأطفال.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد ثمانية فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي مئات النازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة خانيونس، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في مدينة رفح، بالإضافة إلى حرق وتدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين.

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