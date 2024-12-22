شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة حملت رسائل مهمة للداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأكاديمية الشرطة جاءت فى توقيت بالغ الدقة ووسط احداث جسيمة مرت بأمتنا العربية، ضربت بأمنها القومى فى الصميم بضربات قوية وسريعة تمثلت فى سقوط سوريا السريع والذى فتح الباب واسعا لجيش الاحتلال الإسرائيلى ليوسع نطاق حربه الوحشية إلى سوريا الذى دمر جيشها تماما واستولى على أراضيها الحدودية مع الجولان فى انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وتواطؤ من المجتمع الغربى وضع النقاط فوق الحروف.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى عبر تصريحاته فى أكاديمية الشرطة، أرسل رسائل مهمة جدا للداخل المصرى والخارج عربيا وإقليميا ودوليا تتحدث عن عظمة الإنجاز وروعته، واضعا النقاط فوق الحروف، كاشفا حقائق دامغة ومواجها بنفسه حملات الأكاذيب والشائعات التى يشنها أعداء الوطن والإنسانية.

ولفت الشهابي إلى أن حديث الرئيس تضمن إنجازات على أرض الواقع تحققت والمحيط العربى مضطرب ويتعرض لأبشع مخطط غربى صهيونى لتدمير المقدرات العربية وسرقة الأرض وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، لتكون هناك مقارنة بين المحيط العربى المأزوم وبين الواقع المصرى الذى يرسم معالم لمستقبل مبهر ومتميز أمام طلاب هم حماة الأمن الداخلى ولتصل إلى الشعب عبرهم، فكانت رسائل الرئيس تقول للدنيا كلها نحن نبنى ونعمر بلادنا برؤية متميزة متكاملة وبعزم وتصميم لا يلين، فأكد أن الدولة قاربت على إنشاء 100 جامعة لتوفير تعليم جيد للطلاب، وموضحا أن التعليم جيد من خلال شراكة الجامعات الأهلية مع جامعات عالمية.

دعا الشهابى أحزاب مصر وإعلامها الوطنى إلى تبنى حديث الرئيس والنزول إلى القواعد الشعبية والإطلال على الرأى العام لتوضح لهم أن الدولة توسعت في إنشاء نوعيات أخرى من الجامعات لتخفيف العبء على الجامعات الحكومية وأن جامعات العلمين والجلالة لم تكلف الخزانة العامة أي أموال.

أبدى رئيس حزب الجيل إعجابه الشديد بتأكيد الرئيس أن الدولة تهتم بعلوم الحاسب والنظم والرياضيات وانها بصدد عمل منشأة تعليمية تسع حوالي 2000 طالب تخرجوا في كليات الحاسبات للحصول على درجة الماجستير وتوسعت في إنشاء المراكز المتخصصة في علوم التكنولوجيا وان المستقبل حاليا في الرقمنة والاتصالات، مشددا الرئيس على ان الدولة تحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة والدفاع والاستثمار ولا نملك سوى العمل والصبر.

أكد رئيس حزب الجيل أن الدولة أنشأت شبكة موانئ على البحر الأحمر والمتوسط موضحا أننا طورنا ميناء العريش وميناء شرق بورسعيد لتوفير بنية أساسية بالموانئ و لخدمة تجارة الترانزيت. أوضح الشهابى أن الرئيس نبه الشعب إلى ان التعدي على الأراضي الزراعية هو تعدٍ على البيئة.