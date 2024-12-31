شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل النسخة الثانية من "هاكثون الأمن السيبراني" لاكتشاف المواهب والان نبدء بالتفاصيل

هاكثون الأمن السيبراني

الأمن السيبراني في السعودية

الرياض مقرًا لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

الدمام - شريف احمد - بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية من "هاكثون الأمن السيبراني".ويهدف إلى تنمية قدرات الطلاب والطالبات الموهوبين في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار واكتشاف المواهب في المجال، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني.أوضحت الهيئة أن هاكثون الأمن السيبراني يأتي ضمن النسخة الثانية من "البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية" وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع "موهبة"، مستهدفة مجموعة من طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي.كما تضمن تنفيذ محاكاة واقعية للتهديدات السيبرانية ومجموعة من التحديات التفاعلية بمستويات مختلفة في مجالات الأمن السيبراني.وذلك عبر منصة متخصصة بنيت واستُضيفت وشُغلت محليًّا، بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني.إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.وقبل أيام وقّعت المملكة العربية السعودية، على هامش أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اتفاقية مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.وبموجب الاتفاقية سيتخذ المجلس مدينة (الرياض) مقرًا دائمًا له بما في ذلك الأجهزة التابعة له (الأمانة العامة والمكتب التنفيذي).

ويُعد "مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي أنشئ بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، مجلسًا يتألف من الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني.

ويختص المجلس برسم السياسات العامة ووضع الاستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني.