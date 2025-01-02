شكرا لقرائتكم خبر "روح السعودية" تُطلق "الدليلة" مرافقك في المغامرات البرية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت روح السعودية الهوية الرسمية للسياحة السعودية "الدليلة" على موقعها الإلكتروني وتطبيق روح السعودية، ويقوم "الدليلة" بتعريف محبي المغامرات بالطرق البرية، إذ يحتوي على العديد من البرامج، والمنتجات، والأماكن السياحية المتنوعة، ويُسهل الوصول إلى عدد من الأماكن والباقات السياحية المختلفة التي تسهم في تعزيز تجربة الزوار من داخل وخارج المملكة ضمن برنامج "شتاء السعودية".

يقدم الدليلة أربع خدمات لمستخدميه منها أكثر من 50 طريقاً في "خريطة الدليلة"، والتي تتميز بعملها من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وتسهم في مساعدة المستخدمين على عدم إضاعة الطريق أثناء التجول في الوجهات البرية والطرق الوعرة، كما يقدم المنتج "مجتمع الدليلة"؛ الذي يتيح فرصة تكوين مجتمع سياحي يمكن التفاعل والتخطيط مع الأصدقاء والعائلة عبره، بالإضافة إلى إرسال الدعوات للانضمام إلى التجارب والمغامرات، كما يضم خدمة "تجارب الدليلة" المعنيّة بكافة تفاصيل التجارب والمغامرات من حجز واستكشاف، وتشمل الفعاليات المقدمة أنشطة متنوعة مثل صعود الجبال، ومشاهدة النجوم، وتسلق الصخور، وقيادة الدراجات، وركوب الخيل ورحلات الجمال، كما سيتم تفعيل "منصة الدليلة التعليمية" في مرحلة لاحقة؛ حيث تقدم المنصة دورات تدريبية لتطوير عدد من المهارات اللازمة في الأنشطة الخارجية وبشهادات معتمدة.

كما يتضمن المنتج تعاوناً مع "هيئة الأدب والنشر والترجمة" من خلال استعراض "التاريخ الثقافي" الفريد للمناطق السياحية، وارتباطها بشخصيات في تاريخ الأدب والشعر العربي، بالإضافة إلى تقديمه لفرصة فريدة للتعرف على جمال الطبيعة والخصائص البيئية لمناطق المحميات من نباتات وحيوانات وطيور وأفضل الأنشطة السياحية والمغامرات في المملكة.

وعلى مستوى القطاع الخاص، يسهم المنتج في التمكين من المشاركة في منصة مبتكرة تسعى لتطوير الأنشطة السياحية والمغامرات في المملكة، كما تمنح القطاع فرصة للتعرف على اهتمام واتجاهات الجمهور السياحي من الرواد والسياح والزوار في الوجهات والأماكن السياحية المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن "الدليلة" ضمن تقويم فعاليات "شتاء السعودية" الذي يتضمن أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز، وبدأ "شتاء السعودية" خلال شهر أكتوبر الماضي ويستمر حتى نهاية الربع الأول من 2025م.