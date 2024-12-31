شكرا لقرائتكم خبر عن 451 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 45,541 والان نبدء بالتفاصيل

عدد الأسرى الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 451 إلى 45,541 شهيداً، ونحو 108,338 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 27 فلسطينياً وإصابة 149 بجروح، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود العديد من الشهداء لم يتم انتشالهم، لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات لانتشالهم من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.من ناحية أخرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية عن ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى خمسة.وأعلنت هيئة الأسرى، أن ارتفاع أعداد الشهداء الأسرى هو كارثة إنسانية متصاعدة، وتأكيد جديد أن الاحتلال يعمل على قتل الأسرى بشكل ممنهج وعلني, مشيرةً إلى أن ما يجري بحق الأسرى وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه تنفيذ المزيد من عمليات القتل بحق الأسرى والمعتقلين.ولفتت الهيئة النظر لارتفاع عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب التعذيب والإهمال الطبي، منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى 54 شهيدًا، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة.