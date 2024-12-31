شكرا لقرائتكم خبر عن فراولة الجبال.. شجرة نادرة التواجد حول العالم تنبت في تونس والان نبدء بالتفاصيل

دائمة الخضرة

الدمام - شريف احمد - تتميز جبال خمير الشاهقة في تونس، بوجود أشجار تحمل ثمارًا غريبة الشكل تشبه الفراولة في لونها ومذاقها، غير مصنفة في العالم، تسمى "القطلب"، والبعض يسميها باللهجة التونسية العامية "اللنج"، أو "بوجبيبة حمراء"، وهناك من يحلو له تسميتها بفراولة الجبال.وتحتوي هذه الثمرة على قشور خشنة من الخارج، أما اللب فله قوام هلامي ومذاق حلو مميز يشبهه البعض بمذاق التين، وتحتوي فاكهة اللنج على نسب عالية من السكريات، لا سيما سكر الفركتوز، لذا يتميز مذاق هذه الفاكهة بالحلاوة الشديدة.كما تحتوي هذه الفاكهة على نسب جيدة من العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، كفيتامين ج، والألياف الغذائية.تنمو أشجار القطلب التي تحمل ثمرة اللنج في حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب غرب آسيا وأميركا الشمالية، وهي دائمة الخضرة ويبلغ طولها من 6 إلى 12 مترًا، وتتجاور في طولها أشجار السنديان والعرعر.ولا يكتفي التوانسة بأكل هذه الثمرة، بل إن ربات البيوت يصنعن منها المربى والمكونات الأخرى، وتستخدم الثمرة في علاج بعض الأمراض كالروماتيزم والإكزيما.وأكد بعض الباحثين والعاملين في مجال الرعاية الصحية أن الثمرة تحوي الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل مضادات الأكسدة، فضلًا عن قدرتها على مقاومة الالتهابات وتخفيف آلام المفاصل، ولها قدرة رهيبة على تفتيح الأماكن الداكنة بالجلد.