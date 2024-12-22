شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مصر قامت بدور تاريخى فى مجمل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن الدعم المصري للقضية الفلسطينية مستمر ولم يتوقف لاعتبارات متعلقة بالقضية الفلسطينية، مضيفا أن دعوة الرئيس الفلسطيني لحضور أعمال قمة الدول الثماني النامية يؤكد هذا الأمر، مشددا على أن القمة بوجود "أبو مازن" أكسبها أهمية كبيرة فى هذا التوقيت خاصة وأن الرئيس محمود عباس وحضوره فى مصر ينفي أن هناك أي تأزم فى مسار العلاقات المشتركة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هذا الأمر مهم وتبنى عليه سياسات جديدة، فمصر داعمة للقضية الفلسطينية والشرعية الفلسطينية، مشددا على أن مصر قامت بدور تاريخي ليس فقط فى غزة ولكن فى مجمل القضية الفلسطينية وإعادة تقديم القضية الفلسطينية للوجهة الدولية مرة أخرى وهو أمر مهم، ودور مصر سياسي وأمنى وإنسانى واجتماعى وإغاثي وفى الوساطة وفى التحركات المصرية العربية في هذا التوقيت.