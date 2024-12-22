هجوم كبير بمسيّرات أوكرانية على قازان الروسية

شنت كييف هجوما كبيرا بمسيّرات على مدينة قازان الروسية، على بعد ألف كيلومتر من الحدود، هو الأحدث في سلسلة هجمات جوية متصاعدة.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن "طائرتين من دون طيار أصابتا مبنى سكنيا من 37 طبقة".
كما اشار مسؤولون محليون الى أن "طائرة بلا طيار اصطدمت بمبنى سكني شاهق في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 1,3 مليون نسمة، ما ألحق أضرارا بالمبنى دون أن يسفر ذلك عن ضحايا".
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