يسرائيل هيوم: نتانياهو أجرى الحسابات السياسية للحصول على الدعم لصفقة الاسرى داخل الحكومة

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أجرى الحسابات السياسية للحصول على الدعم لصفقة الاسرى داخل الحكومة. ولفتت الى ان "نتانياهو يفترض أن معارضة وزراء الصهيونية لن تؤدي لانسحابهم من الحكومة ويجد صعوبة في ضبط وزير الامن القومي ايتمار بن غفير".

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