الامارات | نابولي يتصدر الدوري الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نابولي على مضيفه جنوى 2-1، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

رفع نابولي رصيده إلى 38 نقطة، ليرتقي إلى صدارة ترتيب المسابقة مؤقتاً، في انتظار مواجهة أتالانتا المتصدر مع إمبولي، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد جنوى عند 16 نقطة في المركز 14.

وفي الدقيقة 15 تقدم نابولي عن طريق فرانك أنغويسا، قبل أن يضيف أمير رحماني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 23.

وسجل جنوى هدفه الوحيد عن طريق أندريا بيامونتي في الدقيقة 51.