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الامارات | نابولي يتصدر الدوري الإيطالي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نابولي على مضيفه جنوى 2-1، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

رفع نابولي رصيده إلى 38 نقطة، ليرتقي إلى صدارة ترتيب المسابقة مؤقتاً، في انتظار مواجهة أتالانتا المتصدر مع إمبولي، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد جنوى عند 16 نقطة في المركز 14.

وفي الدقيقة 15 تقدم نابولي عن طريق فرانك أنغويسا، قبل أن يضيف أمير رحماني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 23.

وسجل جنوى هدفه الوحيد عن طريق أندريا بيامونتي في الدقيقة 51.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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