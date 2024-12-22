شكرا لقرائتكم خبر عن القياسات البدنية تحدد موعد انتظام معلول فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تُحدد نتيجة القياسات البدنية التي يخضع لها علي معلول لاعب الأهلي موعد انتظامه في تدريبات فريقه الجماعية بشكل كامل، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي من الإصابة بقطع في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية منذ 6 أشهر.

وشهدت الأيام الماضية مشاركة علي معلول في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي من خلال المشاركة في مران الكرة بدون التحامات مع باقي زملائه، ولكن يترقب المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل من خلال الانتظام في التقسيمة الجماعية وبالتحامات عادية للاطمئنان على حالته بشكل أكبر ومدى جاهزيته للمشاركة في المباريات حال تم اتخاذ قرار بقيده في قائمة الفريق الأحمر في يناير المقبل.

ويتحدد موعد انتظام علي معلول في التدريبات الجماعية للأهلي بشكل كامل وفقا لنتيجة القياسات البدنية التي ستحدد حالة اللاعب، وقد يشارك في المران بشكل طبيعي عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا الأحد في دوري أبطال أفريقيا.

وقد تتأجل موعد انتظام معلول في التدريبات الجماعية لما بعد مباراة المصري البورسعيدي في الدوري وفقا لنتيجة القياسات البدنية، وهو ما سيتحدد خلال الـ48 ساعة القادمة وفقا لقرار الجهاز الطبي، وإن كانت المؤشرات المبدئية مطمئنة حول حالة النجم التونسي.

وعُقد ظهر اليوم، السبت، بمقر الأهلي بالجزيرة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري للاتفاق على كافة التفاصيل والترتيبات الإدارية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ومراقب المباراة ومندوبو نادي شباب بلوزداد، وحضر من الأهلي سمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد وكرم عطا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من التيشرت الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد قميص وشورت باللون الكحلي، وشراب من اللون الأبيض، ويرتدي حارس مرماه قميص وشورت باللون البرتقالي وشراب باللون الأصفر.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة الترتيبات الخاصة بمواعيد الوصول إلى الملعب وبدء عمليات الإحماء وغيرها من الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء، ومن المقرر أن يلتقي الأهلى مع شباب بلوزداد في السادسة مساء غد الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏