7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 21 - 12 - 2024

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 - 12 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها تلقى الزمالك إخطارا من فيفا بشأن شكوى بوبيندزا، وتعادل الإسماعيلى مع بيراميدز 1 - 1 بالدورى المصرى.

الإسماعيلى يتعادل مع بيراميدز 1 - 1 فى الدورى.. فيديو

تعادل فريق الإسماعيلى مع نظيره بيراميدز بنتيجة 1 -1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك محمود عبد الرازق " شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، في التدريبات الفنية والتقسيمة الجماعية التي أقيمت خلال مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جاهزية الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يعلن تلقيه إخطاراً من فيفا باستلام شكوى بوبيندزا

أعلن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكوى اللاعب آرون بوبيندزا لاعب بوخارست الرومانى.

الأهلي يجهز أشرف داري للمشاركة أساسياً أمام شباب بلوزداد غداً

بدأ الجهاز الفني لفريق الأهلي تجهيز المغربي أشرف داري للمشاركة أساسياً في مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل رغبة الجهاز الفني فى الاطمئنان على حالة اللاعب وإكسابه حساسية المباريات، بعدما غاب عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة.

جروس يُطالب الزمالك بحسم ملف تجديد عقد زيزو

طالب السويسرى جروس المدير الفني للزمالك مسئولي النادى بسرعة حسم ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مؤكداً لهم أنه من العناصر والركائز الأساسية في الفريق ولن يسمح برحيله قبل الانتقالات الشتوية المقبلة.