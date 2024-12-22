القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي: قد يتم التوصل لصفقة تبادل بنهاية جولة المحادثات لكن الأمر سيأخذ أسبوعين أو أكثر

نقلت القناة 14 عن مسؤول إسرائيلي، تأكيده أنه "قد يتم التوصل لصفقة تبادل بنهاية جولة المحادثات لكن الأمر سيأخذ أسبوعين أو أكثر".

وفي وقت سابق، افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أجرى الحسابات السياسية للحصول على الدعم لصفقة الاسرى داخل الحكومة.

ولفتت الى ان "نتانياهو يفترض أن معارضة وزراء الصهيونية لن تؤدي لانسحابهم من الحكومة ويجد صعوبة في ضبط وزير الامن القومي ايتمار بن غفير".