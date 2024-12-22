لابيد: لا يوجد ما نفعله في غزة أكثر ويجب وقف الحرب وإعادة الاسرى

اشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن زعيم المعارضة يائير لابيد، الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يخشى سقوط حكومته إذا انتهت حرب غزة لأن اعتباراته سياسية"، معتبرا أنه "يجب إعادة الاسرى من غزة وليس إجراء لقاءات صحفية لتخريب إمكانية التوصل لصفقة".

وأكد لابيد أنه "لا يوجد ما نفعله في غزة أكثر ويجب وقف الحرب وإعادة الاسرى".