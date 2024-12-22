شكرا لقرائتكم خبر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقّع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة بداية للتمويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة بداية للتمويل، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وسعادة رئيس مجلس إدارة شركة بداية للتمويل عبد العزيز بن صالح العمير.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها كلاً من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبد الجبار، والرئيس التنفيذي لشركة بداية للتمويل محمود بن سليم دحدولي، امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني في المملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع شركة بداية للتمويل، إذ ستسهم في ضخ المزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري في المملكة، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تعتبر جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي نهدف من خلالها إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني في المملكة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بداية للتمويل: "تُعد هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خطوة مهمة لتعزيز دورنا التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تساهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري، كما تأتي ضمن رؤيتنا الرامية إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوقة تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان المنبثق عن رؤية السعودية 2030 لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل".

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي (SRC) دوراً أساسيا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.