شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة تحويلات المصريين بالخارج بمجموعة الدول الثمانى النامية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى نحو 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وتشير البيانات إلى أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار.

وتضمنت القائمة أيضا ماليزيا وبلغت قيمة التحويلات 6.6 مليون دولار، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم باكستان 3 مليون دولار، ثم ايران 9 الا.ف دولار .

وفي المقابل بلغت قيمة تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر نحو 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر، حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار ، ثم اندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار ، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار .

وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وسجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقا لتقديرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .