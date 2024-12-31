شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم جدة" يدشن ورشة عمل لزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

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رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال

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مناقشات الورشة

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الدمام - شريف احمد - دشّنت المدير العام للتعليم بجدة، منال اللهيبي، اليوم ورشة عمل بعنوانرياض الأطفال.. رؤى وتطلعات، التي نظّمتها إدارة الطفولة المبكرة ممثّلة بقسم رياض الأطفال.وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية طواشي الكناني، وضيوف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجمعيات غير الربحية، إلى جانب عدد من مديرات مدارس رياض الأطفال، وملاك المدارس، وأولياء الأمور، بمقر بيت الطالبوأوضحت اللهيبي أن الورشة تهدف إلى رفع نسبة الأطفال الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال إلى 90، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما أكدت أهمية تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وإشراك المجتمع المحلي والداعمين لتوفير بيئة تعليمية ميسّرة تسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق هذا الهدفوافتُتحت الورشة بورقة عمل قدمتها مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم جدة، الدكتورة رحمة الزهراني، بعنوانالوضع الراهن لرياض الأطفال: الواقع والتحديات، التي سلطت الضوء على أبرز المعوقات الراهنة.وتلتها الورقة الثانية التي استعرضها رئيس مجلس التعليم والتدريب بغرفة جدة، الدكتور خالد باجمال، حولدور القطاع الخاص في دعم مرحلة رياض الأطفالاختُتمت الورشة بورشتي عمل، تناولت الأولى أسباب العزوف عن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال، فيما ركزت الثانية على الحلول المبتكرة لزيادة نسب الالتحاق، وأدارتها رئيسة قسم رياض الأطفال، رائدة الهذلي. كما تخللت الورشة عرض فيلم وثائقي بعنواندراسة معيارية لتجارب ناجحة في الدول العربية والدولية، بهدف الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة