شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم: الخضوع للعادات بعيدًا عن هدى الله مبعث الانحراف والان نبدء بالتفاصيل

دواء الانحراف

الدمام - شريف احمد - قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. أسامة بن عبدالله خياط، إن في دنيا الواقع من صور حفظ الفروع وتضييع الأصول ما لا يكاد يحصى من الصور.فترى من الناس من يجتهد في ألوان القروبات ليلا نهارا لكنه يقرن ذلك بما يحبط عمله، حين يشرك مع الله غيره بدعاء أو استعانة أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو صرف أي نوع من العبادة لغير الله، وحين يأتي كاهنا أو عرافا فيسأله ويصدقه.وأكد أن الله بين في كتابه أن عاقبة ما كان من هذا الإشراك شركا أكبر، هو حبوط العمل وفساده، وتحريم الجنة على صاحبه وجعل مأواه النار.وفي صحيح السنة من البيان النبوي ما لا مزيد عليه، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد".وأشار إلى أن من الناس من يضيع حدوده ويهمل العمل بما أنزل الله في القرآن الكريم، ومنهم من لا يتوقى من غيبة أو نميمة أو قول زور.وأكد أن مبعث الانحراف المتمثل في تضييع الأصول وحفظ الفروع، هو الخضوع للعادات والأعراف بعيدا عن أنوار الوحيين واتباع الهوى بغير هدى من الله وجهل بدين الله وقلة الناصح وندرة المعين، وبين أن دواء ذلك كله، إنما يكون بالعلم والعمل.