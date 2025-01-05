محمد بن راشد يعتمد حزمة مشاريع إسكانيّة تشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، حزمة مشاريع إسكانيّة تشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي بقيمة 5.4 مليار درهم.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.. اعتمدنا اليوم حزمة مشاريع إسكانيّة تشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي بقيمة 5.4 مليار درهم.. وستكون أولوية التخصيص في بعض هذه المشاريع للمشاركين في مبادرة أعراس دبي". وأضاف سموه، أن "الهدف تشجيع الشباب على الزواج.. وتوفير السكن الكريم للأسر.. وتسهيل الحياة ورفع جودتها لشبابنا المقبلين على الحياة". وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "سنستمر أنا وهند بنت مكتوم وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد في دعم كل ما يسهم في ازدهار واستقرار وراحة أبنائنا المواطنين".