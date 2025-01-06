«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: «زراعة الأعضاء» و«الأمراض الجينية» تتصدر خطط «الأطباء الزائرين» 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن خطتها المستقبلية لمكتب الأطباء الزائرين، مشيرة إلى أن عام 2025 سيشهد إنشاء مراكز امتياز وتخصصات جديدة، من خلال التركيز على تخصصات طبية متقدمة مثل العظام، زراعة الأعضاء، أمراض الدم، والأمراض الجينية، وكذلك تعزيز الابتكار في الرعاية الصحية.

وأعلنت في تصريحات لـ «الاتحاد»، إطلاق مشاريع تجريبية جديدة، مثل التشخيص المبكر باستخدام الذكاء الاصطناعي في تخصصات الجلطة الدماغية والأمراض التنفسية، وتطوير البحوث عن طريق عمل شراكات بحثية متعلقة بأمراض نادرة أو مستجدة، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وصحية عالمية، بالإضافة إلى تعزيز التدريب المستمر، وتبادل الخبرات بين الأطباء العالميين الزائرين والكوادر الطبية الوطنية والعاملة بمستشفيات المؤسسة.

وقالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة خدمات الصحة النفسية، مدير مكتب الأطباء الزائرين في المؤسسة، لـ «الاتحاد»: «إن المكتب وضع ضمن خطته للعام 2025، إرسال الأطباء المحليين إلى مستشفيات عالمية للتدريب المكثف، واستضافة خبراء دوليين بشكل دوري، وإقامة مؤتمرات وملتقيات دولية بالتعاون مع المؤسسات العالمية لإقامة المؤتمرات، وتبادل الخبرات في التخصصات الطبية».

ولفتت إلى أن الخطة المستقبلية تتضمن أيضاً تقديم حزم علاجية متكاملة تشمل العمليات الجراحية الروبوتية، عمليات جراحة السمنة لجذب مزيد من المرضى، مع إطلاق مبادرات مجتمعية وبرامج وقائية، فضلاً عن إقامة حملات للتوعية بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، والكشف المبكر عن السرطان، بالتعاون مع الأطباء الزائرين.

وأعلنت أنه تم خلال الفترة الماضية تنظيم 1036 زيارة لأطباء زائرين إلى المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، استفاد منها أكثر من 14792 مريضاً، وأجرى هؤلاء الأطباء 2832 عملية جراحية، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2024 وحتى شهر نوفمبر من العام ذاته، تم تقديم 3549 استشارة طبية وإجراء 690 عملية جراحية من قبل الأطباء الزائرين.

وذكرت أن مكتب الأطباء الزائرين استحدث خلال الفترة الماضية خدمة التنفس الصناعي المنزلي للأطفال، التي استفاد منها 116 طفلاً، وكذلك إجراء 300 عملية قسطرة، و25 جراحة قلب مفتوح للبالغين، بالإضافة إلى تقديم 54 استشارة، وعمل 28 جراحة للثدي.

ولفتت إلى إجراء 155 جراحة لأشخاص يعانون السمنة، و70 عملية أخرى، وتقديم 207 استشارات لخدمات جراحة العيون للأطفال، وقام بتطوير خدمات أمراض الجهاز الهضمي التي استفاد منها 116 مريضاً، وكذلك تطوير خدمات الغدد الصماء وأمراض السكري، بواقع 410 مستفيدين.

وأعلنت قيام الأطباء الزائرين بنحو 400 جراحة روبوتية في مجال جراحة النساء، وتقديم 1268 استشارة بمجال الصحة النفسية للأطفال، مشيرة إلى أنه تم إطلاق برنامج الأطباء الزائرين في عام 2015 لتقديم خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة، وبطرق مبتكرة ومستدامة.

وأكدت حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال برنامج الأطباء الزائرين على تعزيز سبل التعاون مع مؤسسات صحية وجامعات ومراكز صحية عالمية متميزة لتقديم خدمات رعاية طبية عالية الجودة لأفراد المجتمع كافة، إلى جانب توفير فرص التدريب والتعليم المستمر لمقدمي الرعاية الصحية، وذلك لتعزيز القدرات ورفع الكفاءات وتنمية المواهب.

ولفتت إلى دور برنامج الأطباء الزائرين في تعزيز السياحة العلاجية، عبر تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة ومتخصصة، تخدم كل من المرضى المحليين والدوليين، مما يعزز الدور الريادي للمؤسسة في مجال السياحة الطبية العلاجية.

جراحة

أفادت بأن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، هي أول جهة صحية على مستوى الشرق الأوسط تجري أكثر من 400 جراحة روبوتية، كما تم تدريب أول طبيبة إماراتية في مجال الجراحة الروبوتية النسائية.

وأكدت نجاح المؤسسة في تعزيز السياحة العلاجية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع جهات صحية عالمية، حيث بلغ عدد الشراكات 20 مذكرة تفاهم خلال 2021 - 2024، بالإضافة إلى تطوير خدمات القلب العلاجية في مستشفيي القاسمي والقاسمي للنساء والأطفال.

وتطرقت إلى تفعيل برنامج جراحة الشفاه الأرنبية للأطفال بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، وتم إجراء 60 عملية منذ البدء بالبرنامج.