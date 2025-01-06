«محمد بن راشد للفضاء» يعلن تفاصيل إطلاق القمر الاصطناعي «MBZ-SAT»

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

يعتزم مركز محمد بن راشد للفضاء عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل، 9 يناير 2025، للإعلان عن تفاصيل إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» MBZ-SAT. ويأتي هذا الحدث البارز في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها كقوة رائدة في مجال الفضاء.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء بمنطقة الخوانيج في دبي، كما سيتم الكشف عن موقع وموعد الإطلاق، فضلاً عن الشراكات الدولية الداعمة لهذا المشروع، وسيتناول المؤتمر أبرز جوانب مشروع القمر الاصطناعي الجديد، بما في ذلك أهدافه، ومواصفاته التقنية، والتكنولوجيا المتطورة التي تم تبنيها في تصميمه وتصنيعه.

خبرات وطنية

ويعد «محمد بن زايد سات» (MBZ-SAT) ثاني قمر اصطناعي يتم تطويره بالكامل من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين، ما يعكس النمو الكبير في الخبرات الوطنية في مجال تقنيات الفضاء، ومن المتوقع أن يصبح القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة من حيث دقة الصور الفضائية واستخداماته المتنوعة في مجالات الزراعة، وإدارة الكوارث، ورصد التغيرات البيئية، والتنمية الحضرية.

ويعكس مشروع MBZ-SAT رؤية دولة الإمارات في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ودعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات الطموحة التي تقودها الدولة لتصبح مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الفضاء، كما تم تجهيز القمر «MBZ-SAT» بنظام آلي لترتيب الصور على مدار الساعة، بما يضمن الحصول على أعلى معايير الجودة لصور الأقمار الاصطناعية المخصصة للاستخدام التجاري في العالم.

وسيعمل على تحسين دقة التقاط الصور بأكثر من الضعف، مقارنة بالأنظمة التي أطلقت في فترات سابقة، كما سيرفع سرعة نقل البيانات التي يبثها إلى الأرض بثلاثة أضعاف السعة الحالية، أما نظام الجدولة والمعالجة المؤتمتة بالكامل لإرسال الصور من «MBZ-SAT»، فسيتمكن من إنتاج أكثر من 10 أضعاف الصور التي يوفرها المركز في الوقت الحالي.

وسيكون «MBZ-SAT» أول قمر اصطناعي قادر على اكتشاف عدد أكبر من العناصر الاصطناعية والطبيعية على السواء، بمعدل أعلى من الدقة والكثافة النقطية، مقارنة بالنطاق الحالي لأقمار مراقبة الأرض، كما ستكون البيانات الأولية التي تم جمعها بنظام القمر الاصطناعي الجديد قادرة على معالجة وظائف الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، للمساعدة في تحليل ومعالجة صور القمر بطريقة أسرع.

ومن أبرز التقنيات المستخدمة في المشروع أيضاً الدفع النفاث، وهو نظام تأيين الموجهات الكهربائية لتحريك القمر في الفضاء الخارجي، كما طوّر مهندسو المركز عملية توجيه وتحريك القمر وتحديد مواقع الصور الفضائية بدقة عالية، ما يجعلنا نصل إلى أقل من 0.1% من الخطأ في التعرف إلى مواقع الصور.

مدار

سينطلق القمر إلى مداره على متن صاروخ «فالكون 9» القابل لإعادة الاستخدام، ويتكون من مرحلتين، حيث اختيرت شركة «سبيس إكس» لهذا الأمر، لكونها تمتلك رصيداً من 125 عملية إطلاق، و85 عملية هبوط، وستستخدم بيانات القمر الاصطناعي في دعم عمليات الإغاثة والتقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية، ودراسة التغيرات البيئية التي تحدث على الأرض، والمسطحات المائية، وتوفير معلومات عن صحة المحاصيل الزراعية والتخطيط لتوسعتها، والتنظيم العمراني والتخطيط لبناء المدن. وقال إن دقة القمر الاصطناعي ستمكنه من تقديم صور فضائية في الأطياف المتنوعة، مثل الأبيض والأسود، والأشعة فوق الحمراء، وكذلك الأطياف المرئية التي تشمل الألوان الأخضر والأحمر والأزرق.