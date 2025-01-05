37 احتياجا للإيفاد التعليمي في 2025

أعلنت وزارة التعليم عن احتياجها للإيفاد التعليمي لعام 2025، وذلك للإيفاد في 27 دولة، وتضمن الاحتياج 27 مشرفا دراسيا أكاديميا، والتي تصدرت الشواغر والاحتياجات، و7 شواغر كمساعد ملحق، و3 شواغر كملحق ثقافي، وفقًا لـ10 ضوابط يتطلبها شغل تلك الوظائف.

السن النظامية

يستمر التقديم على الشواغر حتى الـ30 من يناير الجاري، فيما يتطلب شغل هذه الوظائف، ألا تقل خدمة المتقدم عن 10 سنوات، وأن يجتاز تقييم التجانس الثقافي، وألا تقل المدة المتبقية على بلوغه السن النظامية للتقاعد عن 4 سنوات، كما يشترط لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم كملحق ثقافي أو مساعد ملحق ممن سبق وأن تم تكليفه بأعمال قيادية، وللمتقدم كمشرف دراسي أكاديمي أن تكون لديه خبرة مناسبة في مجال الإشراف الدراسي الأكاديمي.

ويشترط للتقديم موافقة رئيس القطاع والرئيس المباشر للمتقدمين من موظفي الوزارة، أما إذا كان المتقدم من خارج الوزارة فإن متطلبات الترشيح موافقة جهة عمله، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الملحقيات.

التقييم الوظيفي

فيما يتعلق بالمتقدم كملحق ثقافي فيشترط ألا تقل مرتبته الوظيفية عن العاشرة، إذا كان من موظفي الوزارة، وما يعادلها إذا كان من خارج الوزارة، وألا تقل درجة التقييم في الأداء الوظيفي عن 4 من 5 أو ما يعادلها في آخر سنتين للمتقدمين من خارج الوزارة، وأن يجيد لغة البلد المرشح لها تحدثًا وكتابة، وإذا كان موفدًا لغير البلاد العربية، أو اللغة الإنجليزية وتكون درجة اختبار الايلتس 5.5 أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى، إذا لم يكن من خريجي جامعات تتحدث لغة بلد الملحقية المتقدم لها.

إجراءات وضوابط

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد أصدرت تعميمًا في ديسمبر 2023، بآلية ترشيح المعلمين السعوديين للعمل بالمدارس السعودية بالخارج، والذي تضمن جملة من الإجراءات والضوابط اللازم توفرها، ومن ضمن إجراءات الترشيح في إدارات التعليم إذا نص التعميم على وجوب تشكيل لجنة المرشحين للإيفاد للعمل للتدريس بالخارج في كل الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام التعليم، مدير التعليم أو مساعده للشؤون التعليمية، وعضوية كل من مدير إدارة الإشراف التربوي مقررا، وعضو من إدارة الشؤون القانونية، وعضو من إدارة التوجيه الطلابي، ورئيس قسم الإدارة المدرسية عند عقد اللجنة الخاصة بمرشحي مديري ووكلاء المدارس ومدير إدارة التربية الخاصة عند عقد اللجنة الخاصة بمرشحي صعوبات التعلم، ومنسق اللجنة، والتي تتولى استقبال طلبات المتقدمين للترشيح، والتأكد من توفر الضوابط والشروط واستبعاد من لم تنطبق عليهم، وحصر أسماء المتقدمين في كل تخصص.

الإيفاد التعليمي

37 احتياجا

27 دولة

27 مشرفا دراسيا أكاديميا

7 شواغر مساعد ملحق

3 شواغر ملحق ثقافي

10 متطلبات للتقديم

مهام اللجان

ـ إجراءات المقابلات الشخصية للمرشحين.

ــ حصر أسماء ودرجات كل المرشحين المجتازين في التخصصات المطلوبة.

ـ إرسال النماذج والمستندات والبيانات إلكترونيا إلى الإدارة العامة.