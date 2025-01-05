قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين وتداهم منازل في الخليل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت شابين وداهمت عددا من المنازل شرق مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خالد ووسيم الجعبري أثناء تواجدهما بالقرب من مقبرة الراس، واقتادتهما إلى “معسكر وادي الحصين” شرق الخليل، قبل أن تعتدي عليهما بالضرب المبرح.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل فلسطينيين من عائلة دعنا في محيط مستعمرة “كريات أربع” المقامة على شرق المدينة، وصورتها.

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