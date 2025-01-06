استشهاد مزارعين وطبيبة في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد مزارعان وطبيبة في قصف إسرائيلي الليلة، استهدف مخيم النصيرات ومدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد مزارعين جراء غارة إسرائيلية على مجموعة من المزارعين في منطقة مصبح بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهدت طبيبة فلسطينية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين واعتدت على آخر بالضرب، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، ترافق ذلك مع اقتحام عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، وسط إطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.

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