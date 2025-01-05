شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اكتتاب المستثمرين في 15% من أسهم «الإتمام الاستشارية» بـ«نمو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم الاكتتاب في أسهم شركة الإتمام الاستشارية في نمو - السوق الموازية، إذ يبلغ حجم الطرح 3 ملايين سهم، تمثل نسبة 15% من إجمالي رأس مال الشركة قبل الطرح، وزيادة رأس المال البالغ 20 مليون ريال.
ووفقا لتداول السعودية، فإن رأس مال شركة الإتمام الاستشارية، مقسم إلى 20 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ ريالا واحدا للسهم، تمثل 14.29% من أسهم الشركة بعد الطرح.
وبحسب تداول، فسيرتفع رأس مال الشركة بعد الطرح إلى 21 مليون ريال، مقسما إلى 21 مليون سهم.
وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في أسهم الطرح لمدة 6 أيام عمل، تنتهي يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير الحالي.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 28 أكتوبر 2024، على طلب الشركة تسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية.
وأوضحت نشرة الإصدار أن المستثمرين: حكومة المملكة أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
ومن ضمن فئات المستثمرين: الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص بلها في ممارسة أعمال الإدارة.
وتشمل فئات المستثمرين: الشركات والصناديق المؤسسة في دول الخليج، وصناديق الاستثمار، وأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في السعودية، وحساب لدى مركز الإيداع.
وتتضمن فئات المستثمرين: أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في السعودية، وحساب لدى مركز الإيداع ويستوفون عدة معايير وهي:
1- أن يكون قد عقد صفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهرا الماضية.
2- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.
3- أن يعمل أو سبق له العمل لمدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي.
4- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
5- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.
وتشمل فئات المستثمرين: أي أشحاص آخرين تحددهم الهيئة.
وبحسب نشرة الإصدار، تأسست شركة الإتمام الاستشارية، كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2018، برأس مال قدره 100 ألف ريال.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 سهم، فيما يبلغ الحد الأعلى للاكتتاب 1049900 مليون سهم.
وعينت الشركة شركة يقين المالية كمستشار مالي ومدير للاكتتاب.
ووفقا لتداول السعودية، فإن رأس مال شركة الإتمام الاستشارية، مقسم إلى 20 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ ريالا واحدا للسهم، تمثل 14.29% من أسهم الشركة بعد الطرح.
النطاق السعرينوهت تداول بتحديد النطاق السعري لاكتتاب شركة الإتمام الاستشارية، بين 13 - 15 ريالا للسهم.
وبحسب تداول، فسيرتفع رأس مال الشركة بعد الطرح إلى 21 مليون ريال، مقسما إلى 21 مليون سهم.
وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في أسهم الطرح لمدة 6 أيام عمل، تنتهي يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير الحالي.
وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 28 أكتوبر 2024، على طلب الشركة تسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية.
فئات المستثمرينوبحسب نشرة الإصدار لشركة الإتمام الاستثمارية، فإن المستثمرين هم: مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص، وعملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أ، تكون مؤسسة السوق المالية، قد عينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية، نيابة عن العميل، ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
وأوضحت نشرة الإصدار أن المستثمرين: حكومة المملكة أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
ومن ضمن فئات المستثمرين: الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص بلها في ممارسة أعمال الإدارة.
وتشمل فئات المستثمرين: الشركات والصناديق المؤسسة في دول الخليج، وصناديق الاستثمار، وأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في السعودية، وحساب لدى مركز الإيداع.
وتتضمن فئات المستثمرين: أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في السعودية، وحساب لدى مركز الإيداع ويستوفون عدة معايير وهي:
1- أن يكون قد عقد صفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهرا الماضية.
2- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.
3- أن يعمل أو سبق له العمل لمدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي.
4- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
5- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.
وتشمل فئات المستثمرين: أي أشحاص آخرين تحددهم الهيئة.
وبحسب نشرة الإصدار، تأسست شركة الإتمام الاستشارية، كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2018، برأس مال قدره 100 ألف ريال.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 سهم، فيما يبلغ الحد الأعلى للاكتتاب 1049900 مليون سهم.
تخصيص الأسهموسيكون الإعلان عن التخصيص النهائي في 15 يناير الحالي، بينما سيكون رد الفائض -إن وجد- في 19 من الشهر نفسه.
وعينت الشركة شركة يقين المالية كمستشار مالي ومدير للاكتتاب.