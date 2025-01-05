استشهاد عشرة فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على منازل وتجمعات في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد عشرة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة مساء اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وتجمعات فلسطينية في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ فجر اليوم، إلى 66 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء ومصابين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شمال مدينة غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في استهداف مسيّرات الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الأمل بمدينة خانيونس، كما أصيب أحد مرافقي المرضى في مستشفى الأمل بالمدينة، إضافةً إلى أضرار في أقسامه، جراء قصف الاحتلال منزلًا ملاصقًا للمستشفى.

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