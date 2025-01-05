ولي العهد يهنئ ولي عهد الكويت بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 26

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين. وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني لسموه، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لدولة الكويت الشقيقة.



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