زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر تونغا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر “تونغا” الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترا جنوب شرقي قرية “هيهيفو” الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 36.5 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن، عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي”.

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