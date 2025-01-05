شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاكتتاب في 500 ألف سهم لـ«الشهيلي» بالسوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيانات تداول تحديد النطاق السعري نوهت بتحديد النطاق السعري للاكتتاب أسهم شركة الشهيلي للصناعات المعدنية بين 76 - 80 ريالا للسهم.

وبحسب نشرة إصدار شركة الشهيلي للصناعات المعدنية، فإن رأس مال الشركة الحالي 20 مليون ريال، مقسم إلى مليوني سهم عادي، قبل الطرح مدفوعة القيمة الكاملة، قيمة كل سهم منها 10 ريالات.

وسيبلغ رأس مال الشركة 25 مليون ريال، مقسما إلى 2.5 مليون سهم عادي.

وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في أسهم الطرح لمدة 7 أيام تنتهي يوم الإثنين المقبل. فئات المستثمرين ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين وهم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص، وعملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية، قد عينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية، نيابة عن العميل، ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

وأوضحت نشرة الإصدار أن المستثمرين: حكومة المملكة أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.

ومن ضمن فئات المستثمرين: الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص بلها في ممارسة أعمال الإدارة.

وتشمل فئات المستثمرين: الشركات والصناديق المؤسسة في دول الخليج، وصناديق الاستثمار، وأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في السعودية، وحساب لدى مركز الإيداع.

وتتضمن فئات المستثمرين: أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في السعودية، وحساب لدى مركز الإيداع ويستوفون عدة معايير وهي:

1- أن يكون قد عقد صفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهرا الماضية.

2- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.

3- أن يعمل أو سبق له العمل لمدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي.

4- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

5- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.

وتشمل فئات المستثمرين: أي أشحاص آخرين تحددهم الهيئة.

ويبلغ الحد الأعلى للاكتتاب في الأسهم المطروحة من قبل المستثمرين المؤهلين 124.990 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأدجنى للاكتتاب 10 أسهم. تخصيص الأسهم وستكون عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس 16 يناير الحالي، فيما سيكون رد الفائض خلال يومي العمل التاليين لعملية التخصيص.

وعينت الشركة شركة فرصة المالية مستشارات ماليا، فيما عينت شركة أرباح المالية كمدير للاكتتاب. الجهات المستلمة وأفادت بأن الجهات المستلمة هي: إس إن بي كابيتال، والأول للاستثمار، والراجحي المالية، والاستثمار كابيتال، وبي إس إف كابيتال، والجزيرة كابيتال، والبلاد المالية، والخبير المالية، وإيه إن بي كابيتال، والإنماء للاستثمار والرياض المالية، وسهم، ودراية المالية، ويقين المالية.

وتأسست شركة الشهيلي للصناعات المعدنية كمؤسسة فردية في 3 أغسطس من عام 2005.

الدمام - شريف احمد - بدأ اليوم الأحد، الاكتتاب في 500 ألف سهم من أسهم شركة الشهيلي للصناعات المعدنية، في السوق الموازية نمو.ووفقا لبيانات تداول السعودية ، تمثل الأسهم المطروحة لشركة الشهيلي للصناعات المعدنية، 20% من إجمالي رأس مال الشركة، بعد الطرح، وتمثل 25% قبل زيادة رأس المال.نوهت بتحديد النطاق السعري للاكتتاب أسهم شركة الشهيلي للصناعات المعدنية بين 76 - 80 ريالا للسهم.وبحسب نشرة إصدار شركة الشهيلي للصناعات المعدنية، فإن رأس مال الشركة الحالي 20 مليون ريال، مقسم إلى مليوني سهم عادي، قبل الطرح مدفوعة القيمة الكاملة، قيمة كل سهم منها 10 ريالات.وسيبلغ رأس مال الشركة 25 مليون ريال، مقسما إلى 2.5 مليون سهم عادي.وتستمر فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين في أسهم الطرح لمدة 7 أيام تنتهي يوم الإثنين المقبل.ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين وهم:مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص، وعملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية، قد عينت بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية، نيابة عن العميل، ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.وأوضحت نشرة الإصدار أن المستثمرين: حكومة المملكة أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.ومن ضمن فئات المستثمرين: الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص بلها في ممارسة أعمال الإدارة.وتشمل فئات المستثمرين: الشركات والصناديق المؤسسة في دول الخليج، وصناديق الاستثمار، وأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في السعودية، وحساب لدى مركز الإيداع.وتتضمن فئات المستثمرين: أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في السعودية، وحساب لدى مركز الإيداع ويستوفون عدة معايير وهي:1- أن يكون قد عقد صفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهرا الماضية.2- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.3- أن يعمل أو سبق له العمل لمدة 3 سنوات على الأقل في القطاع المالي.4- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.5- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليا.وتشمل فئات المستثمرين: أي أشحاص آخرين تحددهم الهيئة.ويبلغ الحد الأعلى للاكتتاب في الأسهم المطروحة من قبل المستثمرين المؤهلين 124.990 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأدجنى للاكتتاب 10 أسهم.وستكون عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه يوم الخميس 16 يناير الحالي، فيما سيكون رد الفائض خلال يومي العمل التاليين لعملية التخصيص.وعينت الشركة شركة فرصة المالية مستشارات ماليا، فيما عينت شركة أرباح المالية كمدير للاكتتاب.وأفادت بأن الجهات المستلمة هي: إس إن بي كابيتال، والأول للاستثمار، والراجحي المالية، والاستثمار كابيتال، وبي إس إف كابيتال، والجزيرة كابيتال، والبلاد المالية، والخبير المالية، وإيه إن بي كابيتال، والإنماء للاستثمار والرياض المالية، وسهم، ودراية المالية، ويقين المالية.وتأسست شركة الشهيلي للصناعات المعدنية كمؤسسة فردية في 3 أغسطس من عام 2005.