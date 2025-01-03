أصالة تواعد جمهور قطر بحفل استثنائي نهاية يناير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة أصالة نصري لإحياء حفل غنائي في قطر يوم 31 يناير الجاري، حيث من المقرر أن تقدّم مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة التي حققت نجاحاً واسعاً وتفاعل معها جمهورها على مدار مسيرتها الفنية.

وعلى صعيد الإصدارات الفنية، طرحت أصالة مؤخراً أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان” عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

كما قدّمت أصالة في رمضان الماضي تتر مسلسل “مليحة” بعنوان “أصحاب الأرض”، الذي استُوحي من الترويدة الفلسطينية التراثية. الأغنية من ألحان حسين نازك، توزيع أحمد ضياء، وميكس وماستر أسامة الهندي، وتم تصوير الكليب تحت إشراف المخرج عادل رضوان.

إلى جانب ذلك، طرحت أصالة أغنية جديدة بعنوان “جنة الحب”، التي نُشرت عبر “يوتيوب” وعدد من المنصات الموسيقية. الأغنية من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي نور هاشم.

وتواصل أصالة إصدار أغاني ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، حيث طرحت منه عدداً من الأغاني، من بينها “الأخبار الحلوة”، التي تعاونت فيها مع الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، ومهندس الصوت محمد صقر.