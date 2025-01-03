شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين بحادث تحطم الطائرة جنوب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

استجابة الشرطة وبدء التحقيق

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون بحادث تحطم طائرة صغيرة فوق مبنى تجاري في مدينة فوليرتون بمقاطعة أورانج جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الخميس. وألحق الحريق أضرارًا بالغة بالمبنى التجاري الذي يشغله أحد المصانع.فيما جرى نقل عشرة مصابين إلى المستشفى، بينما تلقى ثمانية آخرون العلاج في الموقع وغادروا.وذكرت المتحدثة باسم شرطة فوليرتون "كريستي ويلز" أن الحادث وقع الساعة 2:09 مساء بالتوقيت المحلي، واستجابت فرق الشرطة والإطفاء فورًا لموقع الحادث لإخماد الحريق وإخلاء المباني المجاورة.وأوضحت الشرطة أن الطائرة وهي من نوع أحادي المحرك وتتسع لأربعة مقاعد، تحطمت بعد دقيقة واحدة من إقلاعها بالقرب من مطار فوليرتون، الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ديزني لاند.ويواصل المحققون بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية التحقيق في الحادث لتحديد الأسباب والملابسات المحيطة به.